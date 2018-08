Buhlen um die Mitte. »Aussteigerin« gibt Einblick in die Strategien der AfD. Ultrarechter Abgeordneter besucht KZ-Gedenkstätte Buchenwald (junge Welt)

Derzeit warnt eine Aussteigerin vor der Gefährlichkeit der AfD. Am Mittwoch verlas Franziska Schreiber, frühere Landesvorsitzende der sächsischen »Jungen Alternative«, auf einer Pressekonferenz in Berlin eine eidesstattliche Versicherung: In ihr betont die Autorin des Buches »Inside AfD«, dass die darin enthaltenen Aussagen nach »bestem Wissen und Gewissen« getätigt werden.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/337530.bundespolitik-buhlen-um-die-mitte.html

