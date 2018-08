Linke Sammlungsbewegung #Aufstehen – Gastkommentar von Marco Bülow, Sevim Dagdelen und Antje Vollmer im SPIEGEL

…ist die Krise des gesamten Parteiensystems am Ende einer Ära, die 1989/90 begann…..faktisch eine Epoche ohne wirkungsmächtige Gegenkonzepte gegen die ungebremste, ungerechte und aggressive Neuordnung der Welt unter der Ägide der neoliberalen und neokonservativen Oligarchen in West und Ost. Diese haben im Schwung ihres Aufstiegs durch die Methode der globalen Deregulierung und Privatisierung enorme innenpolitische Destabilisierungen und außenpolitisches Chaos, Kriege und Massenmigration produziert. …… reine Macht- und Interessenpolitik.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/linke-sammlungsbewegung-raus-aus-der-wagenburg-gastkommentar-a-1221568.html

