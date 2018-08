Syrien vor dem Wiederaufbau? Zwei Sachsen sprechen mit Assads Regierung . MDR Aktuell

In Syrien scheint sich der Krieg dem Ende zu neigen. Beide Seiten haben inzwischen mit einer schriftlichen Vereinbarung auch die letzten Gefechte im Süden des Landes beendet. Ist jetzt Zeit für den Wiederaufbau? Das wollten Sachsens frühere Grünen-Fraktionschefin Antje Hermenau und der Leipziger Geschäftsmann Andreas Kirchhoff in Damaskus herausfinden.

von Stephan Kloss, MDR Aktuell

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/antje-hermenau-auf-wirtschaftsmission-in-syrien-trifft-assad-100.html

