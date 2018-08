Hinter den Kulissen des politisch instrumentalisierten Falls Magnitsky – Brisante Doku des putinkritischen Filmemachers Andrei Nekrasov (Heise.de)

Der Film, der mit einer Rekonstruktion der heroischen Geschichte von Gut und Böse, wie sie Browder erzählt, beginnt, nimmt den Zuschauer auf eine investigative Reise mit, in der das politisch sehr erfolgreiche Narrativ des Westens nach und nach zerfällt.

Finanziert wurde der Film „The Magnitsky Act – Behind the Scenes“ von namhaften Kulturfonds und öffentlich-rechtlichen Sendern, aber dann entwickelte er sich zum politischen Skandal und Förderer kneifen. Im Europaparlament wurde die Vorführung nicht gestattet, wie Piraya Film mitteilt.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.heise.de/tp/features/Hinter-den-Kulissen-des-politisch-instrumentalisierten-Falls-Magnitsky-4063854.html

