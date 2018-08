Erste Festnahmen nach erneutem Attentat auf Präsident Maduro in Venezuela. Angriff mit Drohnen und Sprengstoff. Behörden vermuten Terrorzelle mit Verbindung zu Attentäter Pérez. Vorwürfe gegen Kolumbien und USA (amerika21)

Caracas. Nach einem Anschlagauf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro am Samstag in der Hauptstadt Caracas haben die Sicherheitsbehörden des südamerikanischen Landes sechs Tatverdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Täter gehörten einer terroristischen Struktur um den Ex-Polizisten und Attentäter Oscar Pérez an. Pérez und seine Komplizen hatten Ende Juni 2017 mehrere Regierungsgebäude im Zentrum von Caracas von einem gekaperten Polizeihubschrauber aus mit Schnellfeuerwaffen und Granaten angegriffen. Der ehemalige Polizist war Mitte Januar dieses Jahres im Zuge einer Geheimdienst- und Militäraktion aufgespürt worden und bei einem Feuergefecht ums Leben gekommen. Für den Anschlag vom Samstag, der teilweise live im Fernsehen übertragen wurde, macht die linksgerichtete Führung von Venezuela das benachbarte Kolumbien und die USA verantwortlich.

