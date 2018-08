Russland ist unser Freund – von David Swanson, Direktor der internationalen Organisation „World Beyond War“ / „Eine Welt jenseits von Krieg“.

Russia Is Our Friend

By David Swanson, Direktor der internationalen Organisation „World Beyond War“ zu deutsch „Eine Welt jenseits von Krieg“.

http://davidswanson.org/russia-is-our-friend/

Im Mai letzten Jahres war ich in Russland, als Faschisten eine Kundgebung in meiner Heimatstadt Charlottesville in den USA abhielten, nicht zu verwechseln mit ihrem größeren Aufmarsch, der im August folgte. Bei der Mai-Kundgebung riefen die Leute „Russland ist unser Freund“.

Ich war am nächsten Tag in einer russischen Fernsehshow namens Crosstalk und habe darüber gesprochen. Ich habe es auch mit anderen Russen besprochen, wirklichen Freunden im menschlichen Sinne. Einige von ihnen waren völlig verwirrt und argumentierten, dass es in Russland niemals Sklaverei gab und dass Russland auch nicht der Freund von Konföderationsflagge-winkenden Leuten sein könnte, die sie als Verfechter der Sklaverei sahen. (Anti-russische Ukrainer haben auch Flaggen der Konföderierten geschwenkt.)

Ich glaube nicht, dass Sklaverei oder Leibeigenschaft eine große Rolle spielte in den Köpfen der Leute die lautstark „Russland ist unser Freund“ riefen. Vielmehr glaubten sie die demokratische / liberale Beschuldigung, die russische Regierung habe versucht, Donald Trump zum Präsidenten zu machen, und sie haben dem zugestimmt. Sie könnten vielleicht auch Russland als einen „weißen“ Verbündeten in ihrer Sache für die weiße Vorherrschaft betrachtet haben.

Ich denke, es gibt einen Fall, in dem tatsächlich in einem ganz anderen Sinne argumentiert wird: „Russland ist unser Freund.“ Es ist ein Fall, der ganze Bände füllen könnte. Ich lasse mich in dieser Sache nicht unter irgendeiner Verblendung der vollkommenen Heiligkeit der russischen Regierung leiten, weder jetzt noch zu irgendeiner Zeit.

2015 kam das russische Militär auf mich zu und fragte, ob ich ihre Propaganda unter meinem eigenen Namen veröffentlichen würde. Ich sagte ihnen öffentlich, sie sollten zur Hölle scheren. Ich habe erlebt wie die russische Medien meine Kritik an Russland zensiert haben und meine Kritik an den Vereinigten Staaten hervorgehoben haben (aber mehr Kritik an Russland erlaubt haben, als große US-Medien Kritik an der US-Außenpolitik zulassen).

Ich argumentiere im folgenden Fall deshalb so, weil ich denke, dass es so überzeugend ist, aber inbrünstig ignoriert wird. Ich will an dieser Stelle nur ein paar Punkte dazu anführen.

Während die USA und Russland während des Ersten Weltkriegs Verbündete waren, finanzierten die USA im Jahre 1917 die antirevolutionäre Seite im russischen Bürgerkrieg, um die Sowjetunion zu blockieren, und im Jahr 1918 schickte US- Truppen nach Murmansk, Archangelsk und Wladiwostok, um die neue russische Regierung zu stürzen. Sie gaben die Bemühungen im April 1920 auf und zogen sich zurück. Die meisten Menschen in den Vereinigten Staaten wissen das nicht, aber viel mehr Russen wissen darum.

Die Drohung der Kommunisten, als Beispiel, wenngleich mit einem zutiefst mangelhaften Beispiel, nämlich den Oligarchen den Reichtum zu nehmen, war von 1920 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges die treibende Kraft in der US-Außenpolitik. Der Senator und zukünftige US-Präsident Harry Truman war weit davon entfernt, den Russen zu helfen, wenn die Deutschen gewinnen sollten, aber den Deutschen, wenn die Russen gewinnen würden, so dass mehr von beiden sterben würden.

Der US-Senator Robert Taft verkündete eine Eliteansicht, die einige Generäle von West Point teilten, er er sagte, dass ein Sieg für den Faschismus besser sei als ein Sieg für den Kommunismus. Die Wall Street hatte geholfen, Nazi-Deutschland aufzubauen. Ohne die Hilfe von IBM, General Motors, Ford, Standard Oil und anderen US-Unternehmen während des Weltkrieges hätten die Nazis nicht das anrichten können, was sie getan haben. Die US-Regierung war mitschuldig an diesen verräterischen Handlungen und vermied es, US-Fabriken in Deutschland zu bombardieren und sogar US-Unternehmen für Schäden zu entschädigen, wenn sie doch getroffen wurden.

Die Russen hatten sich kurt vor Moskaus gegen die Nazis geworfen und begannen, die Deutschen zurückzudrängen, bevor die USA überhaupt in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Die Sowjets flehten die USA an, von diesem Augenblick bis zum Sommer 1944 – also zweieinhalb Jahre lang – Deutschland von Westen her anzugreifen. Die USA und Großbritannien wollten, dass die Russen das meiste Töten erledigten und Tote hatten – was auch genauso geschah -, und wollten auch nicht, dass die Sowjetunion einen neuen Vertrag mit Deutschland abschloss oder die alleinige Kontrolle über Deutschland übernahm. Die Alliierten waren sich einig, dass jede besiegte Nation sich allen komplett ergeben müsste. Die Russen haben das mitgemacht.

Aber in Italien, Griechenland, Frankreich usw. haben die USA und Großbritannien Russland fast vollständig abgeschnitten, haben Kommunisten verboten, linke antifaschistische Widerstandskämpfer ausgeschlossen und rechtsgerichtete Regierungen, von den Italienern „Faschismus ohne Mussolini“ genannt, wieder eingesetzt würde in verschiedenen europäischen Ländern Spione, Terroristen und Saboteure als Stay Behind Armee „zurückgelassen„, um jeglichen kommunistischen Einfluss abzuwehren.

Ursprünglich geplant für den ersten Tag des Treffens von Roosevelt und Churchill mit Stalin in Jalta bombardierten die USA und Briten die Stadt Dresden, zerstörten die Gebäude, Kunstwerke, bomardierten die Zivilbevölkerung der Stadt, offensichtlich um Russland zu drohen. Die USA entwickelten daraufhin Atombomben und setzten sie gegen japanische Städte ein, eine Entscheidung, die vor allem von dem Wunsch getrieben wurde, Japan allein den USA zu überlassen, ohne die Sowjetunion, und in dem Wunsch, der Sowjetunion zu drohen.

Unmittelbar nach der deutschen Kapitulation schlug Winston Churchill vor, die Nazi-Truppen zusammen mit alliierten Truppen einzusetzen, um die Sowjetunion anzugreifen, die gerade den größten Teil der Arbeit beim Sieg über die Nazis geleistet hatte. Dies war kein spontaner Vorschlag. Die USA und Briten hatten teilweise deutschen Einheiten zur Aufgabe überzeugt und erreicht, dass die deutschen Truppen bewaffnet und kampfbereit gehalten wurden und die deutschen Befehlshaber über die Lehren aus ihrem Versagen gegen die Russen befragt. Einen Angriff auf die Russen eher früher als später zu befürworten, wurde von General George Patton und Hitlers Ersatzadmiral Karl Dönitz propagiert, ganz zu schweigen von Allen Dulles und dem OSS. Dulles schloss einen separaten Frieden mit Deutschland in Italien, um die Russen auszuschneiden, und begann sofort, die Demokratie in Europa zu sabotieren und ehemalige Nazis in Deutschland zu ermächtigen, sowie sie in das US-Militär zu importieren, um sich auf einen Krieg gegen Russland zu konzentrieren.

Der Krieg war kalt. Die USA bemühten sich, dafür zu sorgen, dass westdeutsche Unternehmen schnell wieder aufgebaut wurden, aber keine Reparationszahlungen an die Sowjetunion leisteten. Während die Sowjets bereit waren, sich aus Ländern wie Finnland zurückzuziehen, verhärtete sich die Forderung der USA nach einem Puffer zwischen Russland und Europa, als der von den USA geführte Kalte Krieg sich verschärfte, insbesondere die oxymoronische „nukleare Diplomatie“.

Lügen über sowjetische Bedrohungen und Raketenlücken und russische Panzer in Korea und globale kommunistische Verschwörungen wurden zum größten Profitmacher für US-Waffenfirmen in der Geschichte, ganz zu schweigen von den Hollywood-Filmstudios, und sowie auch die größte Bedrohung für den Frieden in verschiedenen Ecken der Welt .

Die USA verwickelten Russland in einen Krieg in Afghanistan und bewaffneten seine Gegner. Bemühungen um nukleare Abrüstung und Diplomatie, die in den meisten Fällen von der sowjetischen Seite vorgebracht wurden, wurden routinemäßig von den USA vereitelt. Als Eisenhower und Chruschtschow über Frieden zu sprechen schienen, wurde ein US-Spionageflugzeug abgeschossen, kurz nachdem ein US-Amerikaner,der an diesem Flugzeug-Programm mitgearbeitet hatte, in die Sowjetunion desertierte. Als Kennedy an Frieden interessiert zu sein schien, wurde er umgebracht, angeblich von genau diesem Amerikaner.

Als Deutschland wiedervereinigt wurde, belogen die USA und die Alliierten den Russen, dass die NATO nicht expandieren würde. Dann begann sich die NATO schnell nach Osten auszudehnen. Unterdessen prahlten die USA öffentlich damit, Russland Boris Jelzin und einen korrupten Kapitalismus aufzudrängen, indem sie sich in Zusammenarbeit mit Jelzin in eine russische Wahl einmischten.

Die NATO entwickelte sich zu einem aggressiven globalen Kriegsmacher und dehnte sich bis an die Grenzen Russlands aus, wo die USA damit begannen, Raketen zu installieren. Russische Forderungen, der NATO oder Europa beizutreten, wurden brüsk zurückgewiesen. Russland sollte selbst ohne den Kommunismus ein ausgewiesener Feind bleiben, ohne auch nur eine Bedrohung oder Feindseligkeit darzustellen.

Als Russland den USA ein Trauerdenkmahl für die Opfer von 9/11 schenkte, versteckten die USA es praktisch und berichteten darüber so wenig, dass die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass es überhaupt existiert oder aber sie glauben, dass es sich um Fake News, eine frei erfundene Geschichte handelt.

Wenn Russland Verträge über Waffen im Weltraum oder Cyber-Krieg oder Atomraketen abschließen will, haben die USA solche Schritte regelmäßig abgelehnt. Russlands Befürwortung des Iran-Abkommens bedeutete nichts. Obama und Trump haben russische Diplomaten ausgewiesen. Obama hat geholfen, einen Staatsstreich in der Ukraine zu unterstützen. Trump hat mit Waffenlieferungen an die Putschregierung begonnen, zu der auch Nazis gehören. Obama hat versucht, einen Umsturz in Syrien zu unterstützen. Trump eskalierte die Bombardierungen und traf dabei sogar russische Truppen. Trump beschuldigt Russland – die eine alliierte Macht, die Deutschland noch nicht besetzt hält -, Deutschland zu dominieren und gleichzeitig zu verhindern, dass Russland seine fossilen Brennstoffe verkauft.

Russland wird angeklagt und bevor überzeugende Beweise präsentiert werden bereits wird das Land für schuldig befunden, ein Flugzeug abgeschossen zu haben, „aggressiv“ in der Nähe von US-Flugzeugen an Russlands Grenzen geflogen zu sein, die Krim durch eine Volksabstimmung „besiegt“ zu haben, Menschen in England zu vergiften, zu foltern und zu ermorden, einen Menschen im Gefängnis umgebracht zu haben und natürlich eine Wahl „gehackt“ zu haben – eine Beschuldigung, die, wenn dafür überhaupt jemals Beweise produziert werden, eine Beschuldigung die weit weniger berechtigt sein wird als dass Israel sich in US-Wahlen oder als die USA in in Wahlen in vielen andern Ländern eingemischt haben. Durch all diese Vorwürfe ist es nicht ungewöhnlich, dass die Russen jetzt trotz des Niedergangs des Kommunismus immer noch als „die Commies“ bezeichnet werden.

Was, darfst man sich jetzt fragen, hat das damit zu tun, dass Russland ein Freund ist? Einfach deshalb: Niemand außer einem Freund würde sich diese ganze Scheiße gefallen lassen.

