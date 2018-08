Die Evakuierung der „Weißhelme“, ausländische „Facebook-Manipulationen“ und Sahra Wagenknechts Sammlungsbewegung – vor allem diese Themen boten den Mainstreammedien in dieser Woche Anlass zu verzerrender Berichterstattung.

Zum Artikel: https://deutsch.rt.com/meinung/74012-schwarz-auf-weiss-wochenrueckblick-medien/

