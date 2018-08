Handelskonflikte, Zollstreits, Dispute in der Nato: Die transatlantischen Beziehungen stehen derzeit stark unter Druck. Unter Präsident Trump gibt es zudem eine Hinwendung der USA zu anderen Mächten wie Russland. Befindet sich die „alte Weltordnung“ am Ende? Wo ist das „gute Verhältnis“ zwischen USA und Europa geblieben? Sputnik auf Spurensuche.

https://de.sputniknews.com/politik/20180804321823053-trump-vs-transatlantiker-analyse/

