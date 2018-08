Rückzug aus #Syrien? #Iran stellt Bedingung – Bericht von #sputniknews

Der Iran wird seine Präsenz in Syrien verringern oder das Land sogar verlassen, wenn sich die Situation stabilisiert und der Kampf gegen den Terrorismus zu Ende geht. Dies erklärte am Samstag der offizielle Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Kasemi.

„Wir werden uns in Syrien befinden, solange die syrische Regierung dies wünscht. Neben dem Ersuchen der syrischen Regierung war der Kampf gegen den Terrorismus unsere wichtige Aufgabe. Sobald wir das Gefühl haben, dass Syrien der relativen Stabilität nahe ist, dass der Kampf gegen den Terrorismus zu Ende geht und bedeutende Erfolge erzielt worden sind, können wir natürlich die beratende Präsenz in Syrien reduzieren oder es völlig verlassen“, sagte Kasemi gegenüber der Nachrichtenagentur Pana.

weiterlesen

https://de.sputniknews.com/politik/20180804321831380-iran-rueckzug-syrien-bedingung/

