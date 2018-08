Orthodoxe Gläubige in Russland und der Ukraine begehen Prozession zum 1030. Jahrestag der Adoption des Christentums und wollen Beziehungen der Ukraine zu Russland fördern. Oppositionelle Parteien rufen zur Teilnahme auf und fordern Frieden für die Ukraine.

Wir brauchen Frieden für unser Land!

Zehntausende von Anhängern der Russisch-Orthodoxen Kirche in der Ukraine hielten einen Prozessionszug in Kiew ab. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, die den jährlichen Marsch am 27. Juli leitete, will die Beziehungen der Ukraine zu Russland fördern.

Die Veranstaltung wurde nach vorheriger Gewaltandrohung ukrainischer nationalistischer Gruppen, die das rivalisierende orthodoxe Patriarchat in Kiew unterstützen, unter starken Sicherheitsvorkehrungen abgehalten. Die ukrainische Regierung und nationalistische Kräfte sehen in der Prozession eine Provokation Moskaus.

Tausende orthodoxe Gläubige prozessierten und sangen in den Straßen von Moskau, Kiew und anderen Städten und feierten den 1030. Jahrestag der Adoption des Christentums in der Region.

Die Ereignisse vom 28. Juli erinnerten an das Datum im Jahr 988 der Taufe von Fürst Wladimir, der der Anführer einer Föderation slawischer Stämme war, die als Kiewer Rus bekannt war.

Jahrhunderte später entwickelte sich die Föderation zum Russischen Reich.

Unter dem Eindruck, wie tief Politik mit Religion verflochten ist, sprach der russische Präsident Wladimir Putin vor einer Statue, die Prinz Wladimir gewidmet war, vor Tausenden von Geistlichen und Gläubigen in Moskau.

Der Leiter der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, verwies auf die Tatsache, dass Putin einen Vornamen mit Prinz Wladimir teilt.

„Ich denke, dass es keinen Zufall gibt, besonders wenn wir über Menschen sprechen, deren Handeln die Welt wirklich verändert“, sagte Kirill gegenüber Putin.

In Kiew marschierten Tausende von Menschen mit religiösen Symbolen und ukrainischen Flaggen durch die Straßen.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko verurteilt die russisch-orthodoxe Kirche und nennt sie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Die orthodoxe Kirche in der Ukraine teil sich in einen , den größeren Teil, deren Kleriker Loyalität gegenüber dem Oberhaupt der russischen Kirche aussprechen, und einen kleineren Teil, der vom Patriarchen in Kiew geleitet wird. Diese Minderheit hat eine weitere Prozession am 28. Juli von der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats veranstaltet, und erklärt, dass sie die ukrainische nationale Einheit fördern will.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge