Chinas Botschafter in Damaskus soll Berichten zufolge den syrischen Medien mitgeteilt haben, dass Peking bereit sei, der Regierung in Damaskus zu helfen, syrisches Staatsgebiet im ganzen Land zurückzuerobern.

Im Gespräch mit der syrischenTageszeitung Al-Watan äußerte der Gesandte Qi Qianjin seine Unterstützung für den Krieg, den er als Krieg Syriens gegen den Terrorismus bezeichnete, so eine Mitteilung des Middle East Media Research Institute.

Qi sagte, er bedauere, dass chinesische Uiguren am Kampf gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad teilgenommen hätten und fügte hinzu, dass das chinesische Militär hoffe, die Beziehungen mit dem syrischen Militär zu verbessern.

Auf die Frage nach der Möglichkeit, dass sein Land am bevorstehenden Feldzug der syrisch-arabischen Armee gegen die Terroristen in Idlib teilnehmen werde, antwortete Qi vor allem angesichts der Anwesenheit von Uiguren dort, dass China die Situation in Syrien genaustens verfolgt, vor allem nach den militärischen Erfolgen im Süden des Landes, und Chinas Militär ist bereit, in irgendeiner Weise mit der syrischen Armee, die die Terroristen in Idlib und in jedem anderen Teil von Syrien bekämpft, an den Kämpfen teilzunehmen „.

Als der Militärattaché Wong Roy Chang über die chinesische Beteiligung an der Kampagne befragt wurde, sagte er: „Die militärische Zusammenarbeit zwischen den syrischen und chinesischen Armeen läuft weiter. Wir haben gute Beziehungen und pflegen diese Zusammenarbeit, um der Sicherheit, Integrität und Stabilität unserer Länder zu dienen. Wir – China und sein Militär – wollen unsere Beziehungen zur syrischen Armee ausbauen. Was die Beteiligung an der Idlib-Operation betrifft, bedarf es einer politischen Entscheidung. „Er stritt ab, dass sich derzeit in Syrien Militärberater oder chinesische Spezialeinheiten aufhalten.“

