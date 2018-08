Angst vor linker Regierung. In Großbritannien werfen bürgerliche Politiker Labour-Chef Corbyn Antisemitismus vor (junge Welt)

Die britische Labour-Partei ist von der Spitze bis zur Basis mit Antisemiten durchsetzt. Zu dieser Schlussfolgerung könnte man kommen, wenn man der bürgerlichen britischen Presse Glauben schenkt. Am vergangenen Mittwoch veröffentlichten die drei großen bürgerlichen jüdischen Tageszeitungen The Jewish Chronicle, Jewish News und Jewish Telegraph eine gemeinsame Titelseite, in der behauptet wurde, ein Wahlerfolg von Jeremy Corbyn bedeute »eine existentielle Bedrohung für das jüdische Leben in diesem Land«. Der Labour-Chef und seine Sympathisanten seien von »Verachtung für Juden und Israel« durchdrungen.

Bereits am 16. Juli hatten 68 Rabbiner einen gemeinsamen offenen Brief in der Tageszeitung The Guardian veröffentlicht. Darin heißt es: »Labour hat sich entschieden, jene zu ignorieren, die den Antisemitismus am besten verstehen, nämlich die jüdische Gemeinschaft. Indem die Parteiführung behauptet zu wissen, was für unsere Community am besten ist, hat sie auf beleidigende und arrogante Weise gehandelt.«

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/337062.angst-vor-linker-regierung.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge