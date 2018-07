Warum ich die Aufnahme von Mitgliedern der syrischen „Weißhelme“ kritisiere – von Heike Hänsel

Keine humanitäre Geste, sondern eine politisch intransparente Entscheidung, die Fragen aufwirft

Im konkreten Fall gibt es für mich zudem zu viele Widersprüche bei der plötzlichen Aufnahme der „Weißhelme“, die nicht einmal ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Als ich die Aufnahme der „Weißhelme“ der Forderung nach Asyl für den kurz vor der Auslieferung stehenden WikiLeaks-Gründer Julian Assange gegenübergestellt habe, ging es mir nicht darum, den einen Fall gegen den anderen auszuspielen, sondern diese Widersprüche darzustellen.

weiterlesen

https://www.heise.de/tp/features/Warum-ich-die-Aufnahme-von-Mitgliedern-der-syrischen-Weisshelme-kritisiere-4123714.html

