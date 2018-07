Trump bereit für Treffen mit iranischem Präsidenten

https://de.sputniknews.com/politik/20180730321772711-trump-rohani-usa-iran-treffen/30.07.2018

US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben zufolge „jeder Zeit“ bereit, sich mit der iranischen Führung zu treffen, einschließlich des Präsidenten des Landes, Hassan Rohani.

Ein bilaterales Treffen wäre eine gute Möglichkeit für den Iran und auch für die ganze Welt, sagte Trump vor Journalisten am Montag. Er fügte hinzu, der Gipfel werde stattfinden, falls der Iran dazu bereit sei. Dafür seien „keine Vorbedingungen” erforderlich.

„Man muss mit anderen Menschen sprechen, besonders wenn es sich um einen möglichen Krieg (…) handelt. Ich finde nichts Falsches daran. Ich habe mich mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un getroffen, und in den letzten acht Monaten gab es keine Raketenstarts. Die Gefangenen kehrten nach Hause zurück. So viel Gutes und Positives ist passiert. Ich hatte ein großartiges Treffen mit dem Präsidenten (Wladimir Putin – Anm. d. Red.)“, erklärte Trump.

Der US-Präsident räumte allerdings ein, er sei nicht sicher, dass Teheran für Gespräche bereit sei. Der Iran erlebe derzeit „schwere Zeiten”.

