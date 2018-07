30.07.2018

Die private Organisation „Syrischer Zivilschutz“ erhält auch materielle und mediale Förderung durch die deutsche Bundesregierung. Auf Nachfragen zu Art und Umfang dieser Förderung und zum Charakter der Organisation reagiert Berlin jedoch verschlossen. Aus gutem Grund.

Ein Dossier über die „Weißhelme“ und ihre Förderer.

https://de.sputniknews.com/politik/20180730321772276-weihelme-assad-foerderung-evakuation/

