Eine AfD-Aussteigerin macht schwere Vorwürfe.

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/maassen-weist-bericht-ueber-beratung-der-afd-zurueck-15716719.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge