Stimmen der Hoffnung. Auf dem »Festival Lula Livre« in Rio de Janeiro fordern Zehntausende Freiheit für den Kandidaten der Arbeiterpartei (junge Welt)

Das letzte Wort im Fall Lula ist noch nicht gesprochen. Für den Samstag abend riefen Verteidiger des früheren Präsidenten Brasiliens aus Kunst und Kultur zu einer Großveranstaltung ins Zentrum der Metropole Rio de Janeiro. Im Mittelpunkt des Appells, den auch soziale Bewegungen unterstützen, mit mehr als 800 Unterzeichnern aus Musik, Tanz, Literatur, Film und Theater stand die Forderung nach »der unverzüglichen Freilassung« von Luiz Inácio Lula da Silva und nach der Respektierung des Rechts »als Grundpfeiler jedes minimal demokratischen Systems«.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/336861.stimmen-der-hoffnung.html

