THE CLEANERS enthällt eine gigantische Schattenindustrie digitaler Zensur in Manila, dem weltweit gröߟten Outsourcing-Standort für Content Moderation. Dort löschen zehntausende Menschen in zehn Stunden Schichten im Auftrag der groߟen Silicon Valley-Konzerne belastende Fotos und Videos von Facebook, YouTube, Twitter & Co.

https://medien-meinungen.de/2018/07/filmempfehlung-the-cleaners-neokolonialismus-im-digitalen-zeitalter/

