Wie die USA im Jahre 1979 die Sowjet-Invasion in Afghanistan vorsätzlich provozierten und die Mudschaheddin bewaffneten, um Moskau „ein Vietnam“ zu besorgen um den Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums herbeizuführen

Interview aus dem Jahre 1998 mit Zbigniew Brzezinski, Sicherheitsberater von Jimmy Carter. https://archives.globalresearch.ca/articles/BRZ110A.html

Frage: Der frühere Direktor der CIA, Robert Gates, hat in seinen Memoiren erklärt, dass „amerikanische Geheimdienste begonnen haben, den Mudschaheddin in Afghanistan 6 Monate vor der sowjetischen Intervention zu unterstützen. In dieser Zeit waren Sie der nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter. Sie spielten eine Rolle in diesem Deal. Ist das richtig?

Brzezinski: Ja. Nach der offiziellen Version begann die Unterstützung für die Mudschaheddin (in Afghanistan) durch die CIA im Jahr 1980, das heißt, nachdem die sowjetische Armee Afghanistan überfiel, am 24. Dezember 1979.

Aber in der Realität, und das war bis jetzt geheim, war es völlig anders. Tatsächlich war es der 3. Juli 1979, als US-Präsident Carter die erste Richtlinie zugunsten der Opposition des pro-sowjetischen Regimes in Kabul unterzeichnet hat. Und genau an diesem Tag schrieb ich dem Präsidenten eine Notiz, in der ich erklärte, dass diese Unterstützung meiner Meinung nach der Auslöser für eine sowjetische Militärintervention sein würde.

Frage: Trotz dieses Risikos waren Sie ein Befürworter dieser verdeckten Aktionen. Aber vielleicht haben Sie selbst diesen sowjetischen Kriegseintritt gewünscht und versuchten, diesen zu provozieren?

Brzezinski: Es ist nicht ganz so. Wir haben nicht die Russen gedrängt eingreifen, aber wir haben wissentlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie es tun würden.

Frage: Als die Sowjets ihre Intervention mit der Behauptung gerechtfertigten, dass sie beabsichtigten, gegen eine geheime Einmischung der Vereinigten Staaten in Afghanistan zu kämpfen, haben die Menschen es nicht geglaubt. Allerdings gab es eine Grundlage für diese Wahrheit. Bereuen Sie bis heute nichts?

Brzezinski: Reue, was? Die geheime Operation war eine hervorragende Idee. Es hatte die Wirkung, dass die Russen in die afghanische Falle liefen, und Sie wollen, dass ich es bereuen soll? An dem Tag, an dem die Sowjets offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich Präsident Carter: Wir haben jetzt die Möglichkeit erhalten, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu geben. In der Tat, für fast zehn Jahre hatte Moskau einen Krieg auszutragen, unerträglich für die Regierung, einen Konflikt, der zur Demoralisierung und schliesslich zum Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums führte.

Frage: Und Sie bereuen auch nicht, die Islamisten unterstützt zu haben, sie mit Waffen zu versorgen und für Beratung als zukünftige Terroristen gesorgt zu haben?

Brzezinski: Was ist in der Geschichte der Welt am wichtigsten? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige durcheinander gewirbelte aufgehetzte Moslems oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?

Zbigniew Brzezinski hat als Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jimmy Carter die Mudschaheddin in Afghanistan rekrutieren, ausbilden und mit Waffen durch die CIA versorgen lassen, damit sie gegen die sozialistische Regierung in Kabul kämpften um die Sowjetunion zu einer militärischen Intervention in Afghanistan zu motivieren. Die Intervention begann am 25. Dezember 1979. Der immer weiter eskalierende Konflikt dauerte bis zum 15. Februar 1989.

1997 erschien ein Interview mit Zbigniew Brzezinski in der französischen Wochenzeitung Le Nouvel Observateur über die sogenannte Operation Cyclone, die Bewaffnung der Mudschaheddin während des Kalten Krieges.

William Blum übersetzte den Artikel ins Englische, die im Januar 1998 auf Counterpunch veröffentlicht wurde.

„Zbigniew Brzezinski: How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen“ http://www.counterpunch.org/1998/01/15/how-jimmy-carter-and-i-started-the-mujahideen/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge