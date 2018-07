Die Nato ist die gewaltigste und aggressivste Militärallianz der Welt.

Die 29 Staaten der Nato – 27 Europäer, dazu die USA und Kanada von der anderen Seite des Atlantiks – vereinigen rund 60 % aller Militärausgaben der Welt auf sich. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf die USA allein.

weiterlesen hier:

https://www.isw-muenchen.de/2018/07/nato-tagung-juli-2018-ende-des-westens-oder-clevere-aufruestungsstrategie/

