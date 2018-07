Wir dürfen nicht zulassen, dass mit der nationalistischen und rassistischen Ausgrenzungskampagne der CSU die ganze Republik immer weiter nach rechts marschiert.

weiterlesen:

https://www.isw-muenchen.de/2018/07/diese-europaeische-union-ist-eine-moerderische-union/

