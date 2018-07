Wikileaks veröffentlichte e-Mail vom Februar 2012 an Hillary Clinton: “Al Qaida ist auf unserer Seite in Syrien” (blauerbote.com)

Beim Thema Clinton/Al Qaida auch interessant: In einer E-Mail sagte Anfang 2012 der stellvertretende Stabschef des US-Außeniministeriums der damaligen Außenministerin der USA in der ersten Regierungszeit des US-Präsidenten Barack Obama, Hillary Clinton, zur Lage in Syrien “Al Qaida ist auf unserer Seite in Syrien”. Die entsprechende E-Mail an Clinton, deren Authentizität unbestritten ist, wurde von WikiLeaks veröffentlicht. Der Inhalt des entsprechenden Mailverkehrs innerhalb der US-Regierung zwischen Außenministerin Clinton und ihrem Mitarbeiter Jacob „Jake“ Sullivan hinsichtlich Al Kaida in Syrien vom Februar 2012:

Sullivan an Clinton: “See last item – AQ is on our side in Syria. Otherwise, things have basically turned out as expected.”

http://blauerbote.com/2018/07/27/noam-chomsky-hillary-clinton-we-created-al-qaeda-isis/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge