Gerechter als die Schufa. Chinas Sozialkreditsystem soll alle erfassen und bewerten. Die deutsche Presse empört sich (junge Welt)

Das chinesische System ist öffentlich und transparent. Es soll, im Gegensatz zur BRD, nicht nur das Zahlungsverhalten der Menschen erfassen, sondern auch gesellschaftliches Engagement. Für eine Blutspende gibt es beispielsweise Pluspunkte, berichtete Xinhua Anfang Juli von einem Modellprojekt aus der Millionenstadt Nanjing. Das wiederum stößt in China auf Sympathie, denn es schafft Verlässlichkeit – und Korrigierbarkeit. »Die Chinesen werden total überwacht – und finden es gut«, muss die FAZ resigniert feststellen. Wie wohl eine Umfrage in der BRD zur Zufriedenheit mit der Schufa ausginge?

den ganzen Artikel hier lesen

https://www.jungewelt.de/artikel/336748.gerechter-als-die-schufa.html

