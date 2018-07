BRICS-Staaten setzen auf Kooperation (junge Welt)

Die Staats- und Regierungschefs aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben bei ihrem Treffen in Johannesburg erklärt, ihre Zusammenarbeit mit anderen Schwellen- und Entwicklungsländern zu verstärken. Zum Abschluss des dreitägigen BRICS-Gipfels berieten sie am Freitag unter anderem mit ihren Amtskollegen aus Argentinien, Angola, Senegal, Simbabwe und der Türkei. Angolas Präsident João Lourenço erklärte, der Klub der BRICS-Staaten sei angesichts der auf westliche Industrieländer zugeschnittenen Weltordnung ein immer wichtigeres Forum. Die fünf Staaten seien »eine Stimme der Entwicklungsländer in der Welt geworden«, sagte Lourenço. In ihrer Abschlusserklärung forderte die BRICS-Gruppe nachdrücklich die Einhaltung der globalen Handelsregeln. (dpa/jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/336792.brics-staaten-setzen-auf-kooperation.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge