http://nepajac.org/trumpputin.htm

Die unerbittliche Ablehnung und das Geschrei über das jüngste Gipfeltreffen von Trump und Putin geht weitgehend auf das sogenannte liberale Establishment, die Demokratische Partei, und ihre Partner in den Massenmedien zurück. Die Demokraten hoffen, die Wahlverluste rückgängig zu machen, indem sie Trump verunglimpfen und gleichzeitig wieder aufzeigen dass sie unfähig sind, kritische Politiken voranzutreiben, die das Volk braucht und will.

Viele fortschrittliche Menschen, die behaupten, Trump und seine Politik zu bekämpfen, unterstützen selbst schändlichlicherweise die NATO und eine noch aggressivere Politik und Sanktionen gegen Nordkorea und Russland. Sie bringen ihre Unterstützung für das „professionelle“ FBI zum Ausdruck, das für die Angriffe von COINTELPRO auf die Schwarze Bewegung und die Linke verantwortlich war, und unterstützen die Geheimdienste, die jeden ausspionieren und eine Politik der Attentate, Kriege und Regimewechsel betreiben. Robert Mueller, seit 12 Jahren Direktor des FBI, wird fälschlicherweise als Held und möglicher Retter einer nicht existierenden Demokratie gefördert.

Die USA brauchen immer mehr einen großen Feind (oder viele), um zu dämonisieren, um die Aufmerksamkeit von ihren wahren Motiven und Verbrechen gegen die Menschlichkeit abzulenken. Ob es die wichtigsten Wirtschaftsrivalen wie Russland und China oder andere Länder sind, die nicht unter ihrer Kontrolle sind wie Nordkorea, Syrien und Iran oder Islamophobie, Rassismus und Angriffe gegen Migranten in den USA, ihre Politik des Hasses und der Dämonisierung dient dazu, das zu verschleiern, was ist das eigentliche Ziel des US-Imperialismus ist: die Vorherrschaft auf den Weltmärkten und die Ausbeutung der Ressourcen und Menschen der Welt zum Vorteil der Superreichen in den USA.

Die Klagen der USA gegenüber Russland sind der Höhepunkt der Heuchelei. Obwohl wir keinen Beweis für eine russische Einmischung in die US-Wahlen gesehen haben, greifen die USA routinemäßig in die Wahlen und inneren Angelegenheiten anderer Länder ein, einschließlich Russlands.

Es sind die USA, die die NATO-Aggression an den russischen Grenzen fördern, einschließlich der Unterstützung des rechten Putsches in der Ukraine. In der Tat prägten „Regimewechsel“, endlose Kriege, Embargos, Sanktionen, Drohnenkriege, spezielle CIA-Operations-Kriege und „geheime Kriege“ seit Jahrzehnten und noch länger das Handeln der US-Politik. Das Ausmaß der Interventionen der USA und der NATO war massiv und beinhaltete Einmischung in Wahlen, direkte Invasionen, Finanzstreiche und Stellvertreterkriege sowie finanzielle Strangulierung durch vom IWF auferlegte neoliberale Sparmaßnahmen und Sanktionen.

Es sind die Vereinigten Staaten, nicht Russland, die in fast ununterbrochene Kriegführung und Aggression verwickelt waren. Die USA haben etwa 20 Mal so viele ausländische Militärbasen wie alle anderen Länder zusammen und haben Truppen in etwa 172 ausländischen Ländern. Die USA bombardieren derzeit sieben Länder.

Der Vorwurf, Russland hätte die US-Wahlen beinflusst, dient dazu, die Aufmerksamkeit von der Realität echter innerer Einmischung in unsere demokratischen Institutionen abzulenken, die jeglcihe faire Wahlen untergräbt. Dazu gehören die Manipulation von Wahlkreisgrenzen, manipulierte Wahlmaschinen, Entmündigung von armen, jungen, nichtweißen, Eingesperrten und Einwanderern, Absprachen mit großem Geld, ein Kongress- und Gerichtssystem, das von den militärisch-industriellen und finanziellen Mächten beherrscht wird, eine kontrollierte Presse und zwei Parteien an der Macht, die vorgeben, dass sie sich in ihren Loyalitäten grundlegend unterscheiden.

Diese Aussage ist in keiner Weise ein Ausdruck von Unterstützung für Trump und seine Politik. Er ist ein rassistischer, sexistischer Kriegstreiber, der eine Erhöhung des Militärbudgets für die USA und die NATO gefordert hat und die US-Kriege und Angriffe auf Länder eskaliert, die sich dem Diktat Washingtons und der Wall Street nicht unterwerfen. Er hat die US-Botschaft in Israel in provokanter Weise nach Jerusalem verlegt und den Völkermord Israels am palästinensischen Volk unkritisch unterstützt.

Seine Politik gegenüber Einwanderern und Flüchtlingen hat zu Unsicherheit, Verhaftungen, Trennung von Familien und Entsetzen für Menschen geführt, die aus Ländern geflohen sind, die Opfer der US-imperialistischen Politik geworden sind. Seine Regierung weicht den Umweltschutz auf udn die Anstrengungen gegen die globale Erwärmung. Er hilft dabei, das Land immer weiter in eine eher rechte Richtung zu führen, die an präfaschistische Regime der Vergangenheit erinnert. Sowohl seine imperialistische Politik als auch die seiner demokratischen Gegner müssen bekämpft werden.

Die Versuche der US-amerikanischen Medien und die Versuche der Demokratischen Partei, Trumps Wahlsieg zu verleugnen, indem Russland beschuldigt wird, sich in die Wahlen einzumischen, ist ein Versuch, die Verantwortung für ihre eigene bankrotte Politik zu übernehmen, die zu mehr Krieg und Profit auf Kosten der arbeitenden Menschen in den USA und in der ganzen Welt.

Heute hat die Demokratische Partei ein Ein-Punkt- Programm: „Wir sind besser als er.“ Der republikanische Slogan „Make America Great Again“ und der demokratische Slogan „Bring die Demokraten zurück zum Kongress“ sind die gleichen. Beide unterstützen die Beibehaltung eines Systems von Rassismus, imperialistischem Krieg, Gewinnen nur für die Reichen und die Zerstörung der Umwelt.

Das wird uns keinen Frieden und Wohlstand bringen, sondern nur noch mehr Krieg und Austerität. Frieden wird nur durch die Aktionen der Millionen und Milliarden von Werktätigen und ihren Verbündeten unter den Unterdrückten auf der ganzen Welt erreicht, die kein Interesse an imperialistischen Interventions- und Vernichtungskriegen haben.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge