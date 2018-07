Putin nennt Trumps Stärke

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Freitag auf einer Pressekonferenz in Johannesburg nach dem BRICS-Gipfel das Streben des US-Staatschefs Donald Trump, seine Versprechen in die Tat umzusetzen, als ein großes Plus bezeichnet.

„Das ist übrigens eine Besonderheit des jetzigen Präsidenten und zwar eine positive. Denn diese oder jene Spitzenpolitiker vergessen in der Regel nach den Wahlen schnell, was sie dem Volk während des Wahlkampfes versprochen haben“, sagte Putin.

„Ich denke, dass er ein erfahrener Mann, ein Geschäftsmann mit großen Erfahrungen ist. Ihm ist klar, wenn die Notwendigkeit besteht, mit jemandem die Zusammenarbeit anzubahnen, so muss man den jetzigen oder potentiellen Partner respektieren, sonst kommt nichts dabei heraus“, betonte Putin.

https://de.sputniknews.com/politik/20180727321733006-putin-trump-staerke/ 27.07.2018

