Presseberichte über angeblich in Kürze bevorstehende Angriff der USA auf Atomeinrichtungen im Iran

Die USA planen Presseberichten zufolge bereits im nächsten Monat iranische Nuklearanlagen zu bombardieren – und Australien wird darin eine Rolle spielen.

Laut hochrangigen Vertretern der australischen Regierung sind die USA zu einem Angriff bereit, was ohne Zweifel massive Auswirkungen auf die ganze Region hätte.

Ungenannte Quellen sagten gegenüber ABC, dass australische Verteidigungseinrichtungen wahrscheinlich involviert wären, Ziele im Iran zu identifizieren. Auch britische Geheimdienst wären demnach involviert..

Pine Gap, eine streng geheime Spionagebasis im Norden Australiens, gilt als entscheidend für ihre Rolle bei der Ausrichtung us-amerikanischer Spionagesatelliten.

