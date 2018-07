Kaniela Saito auf seiner Homepage: „Wir müssen alle kontraproduktiven Regimewechsel-Kriege stoppen, die Militärausgaben und ihre Profiteure unter Kontrolle bringen, Diplomatie auf der ganzen Welt fördern, eine vernünftige Außenpolitik wiederherstellen und mehr Ressourcen hier zu Hause investieren.“

hier ein weiteres seiner Kampagnenvideos:

siehe auch:

Friedensinitiative der US-Kongressabgeordneten Tulsi Gabbard aus Hawaii

