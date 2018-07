Sie wissen zu viel: Was syrischen Weißhelmen nach der Evakuierung blüht (sputniknews)

23.07.2018

Westliche Länder haben mit Israels Hilfe Mitglieder der sogenannten Weißhelme aus Südsyrien evakuiert. Die vermeintlichen Menschenrechtsaktivisten durften unter keinen Umständen lebendig in die Hände der Assad-Regierung gelangen. Ob die Ex-Guerillas in Deutschland, England und Kanada wirklich sicher sein werden, ist aber fraglich.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180723321676955-weisshelme-assad-evakuierung-trump

Weitere Informationen zum Thema:

White Helmets sollen nach Deutschland evakuiert werden



Militärexperte verrät wahren Grund für „Weißhelme“-Evakuierung aus Syrien

