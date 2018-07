Unter den syrischen „Weißhelmen“, welche die Bundesregierung aufnehmen will, können sich auch islamistische Kämpfer und Extremisten befinden. Davor warnt die Syrien-Korrespondentin Karin Leukefeld im Sputnik-Interview. Sie erinnert zugleich an die zweifelhaften Hintergründe der Organisation. den ganzen Artikel bei Sputniknews: https://de.sputniknews.com/politik/20180724321691817-weisshelme-evakuierung-leukefeld/

