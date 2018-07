Geopolitik: „Neutrale“ Schweiz voll auf Transatlantiker Linie

Die Rundschau ist das bekannteste Politmagazin des Schweizer Fernsehens. Sie möchte »die Mächtigen hinterfragen« – doch geht’s um Geopolitik, so steht sie meist selbst auf deren Seite.

Während die »Bombenhölle« Aleppo »fällt«, wird Mossul »befreit« – von einem Familienvater, der gerne »US-Popmusik« hört .

Vom »Giftgasangriff« bei Ghouta berichtet der »Augenzeuge« einer »Hilfsorganisation« – wer diese finanziert , bleibt ein Geheimnis.

Beim »Vergessenen Krieg« im Jemen werden prompt die saudischen Luftangriffe »vergessen« – und die westliche Unterstützung ebenso.

Putin indes hege »Expansionsgelüste« und führe einen »Informationskrieg« , auch seine Com­pu­ter-Hacks seien bereits »mehrfach belegt« – doch statt Fakten folgen finstere Soundeffekte.

Schon der Gründer der Rundschau und spätere Leiter der Tagesschau nahm an der Konferenz der transatlantischen Elite teil – ob man dort wohl lernt, die Mächtigen zu hinterfragen?

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge