25.07.2018

Die Bundeswehr erwägt, EU-Ausländer für den Dienst in der Truppe zuzulassen. Die Aufnahme von Ausländern wäre weit mehr als eine Notmaßnahme gegen den Personalmangel der Bundeswehr. Es wäre ein Schritt hin zu einer universell einsetzbaren Söldnerarmee.

von Andreas Richter

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/inland/73470-bundeswehr-auf-dem-weg-zur-soeldnertruppe/

