Berlin: Veranstaltung der antikommunistischen Falun Gong Sekte, die Chinas Regierung wegen Massenmord an unschuldigen Menschen, systematischer Folterung von Gefangenen und Organentnahmen beschuldigt. Grußworte von Politikern der AFD und der CDU.

Video der Veranstaltung: http://bit.do/esu5y

weiteres Video: http://bit.do/esu8a

Hunderte Mitglieder der chinesischen Sekte Falun Dafa (Falun Gong) zogen am Samstag, den 21.7.2018 durch Berlin und versammelten sich zur Abschlussveranstaltung vor dem Brandenburger Tor.

Es wurden auch Grußadressen von Politikern der AFD und der CDU verlesen: Von Nicole Höchst Bundestagsabgeordnete der AfD-Fraktion, von Thomas Braun (AfD), stellv. Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat in Berlin-Marzahn-Hellersdorf und von Martin Patzelt (CDU), MdB und Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.

Die antikommunistische Epoch Times und Falun Gong Sekte unterstellen der Regierung Chinas die systematische Folterung von Gefangenen und Organentnahmen. Zudem propagieren sie die Sichtweise der chinesichen Opposition über den Umsturzversuch gegen die chinesische Regierung im Sommer 1989.

Auch sogenannte alternative Medien in Deutschland unterstützen die Sekte. Heiko Schrang betreibt den Internetplattform Schrang TV und veröffentlicht seine Artikel als Gastautor auch wiederholt auf der Anti-China Plattform Epoch Times, die in zahlreichen Ländern publiziert wird und von zahlreichen Kritikern als vom CIA gesteuert bezeichnet wird.

Schrang interviewte sowohl Vertreter der Falun Gong Sekte als auch die Mitbegründerin der Epoch Times in Deutschland.

Kanal von Heiko Schrang bei Nuoviso

hier interviewt Schrang die Gründerin von Epochtimes / Falun Gong am 8. August 2017

Im Video der interessante bis zur Minute 7.00

https://nuoviso.tv/home/schrangtv/das-ende-des-mainstreams-alternative-medien-im-vormarsch/

