Wer sind die Weisshelme? Radikalislamistische Extremisten und Kollegen von Al-Qaida- und IS!

Die Weißhelme sind nicht nur eine Propagandatruppe des Westens, die (erst) nach einigen Jahren Syrienkrieg in Stellung gebracht wurde, sondern rekrutieren sich auch – natürlich – aus den Kreisen der sogenannten Rebellen und sind nur in deren Gebiet aktiv. Bei den Rebellen wiederum handelt es sich um ausländische Söldner und inländische Extremisten, allesamt radikalislamistisch eingestellt. Sie dienen dem Westen und regionalen Ländern wie Katar oder Saudi-Arabien als Hilfstruppen beim Überfall auf Syrien.

Hier eine Dokumentation:

http://blauerbote.com/2018/07/23/weisshelm-terroristen-eine-fotostrecke/

