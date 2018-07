„Wir vertrauen Russland nicht, wir vertrauen Putin nicht und werden es niemals tun“, erklärte die UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten….. Sie werden niemals unsere Freunde sein. Das ist einfach eine Tatsache.“

https://deutsch.rt.com/nordamerika/73445-nikki-haley-russen-werden-nie-unsere-freunde-sein/

