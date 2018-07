Russland lässt Welten aufeinanderprallen (sputniknews)

Die WM und das Gipfeltreffen des russischen und amerikanischen Präsidenten zeigen, dass Russland eine Plattform für eine absolut pragmatische Konfrontation beziehungsweise Kooperation der entgegengesetzten Welten – der traditionalistischen und der globalistischen – geschaffen hat. Ist das eine Chance für einen langanhaltenden Frieden in der Welt?

Vor kurzem habe ich ein Video von einem Treffen des Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, mit seinem ehemaligen Amtskollegen Barack Obama gesehen, das am Ende von dessen Amtszeit stattgefunden hatte. Auf der Tagesordnung standen Themen wie Ukraine und Syrien, MH17-Flug, Krim, Sanktionen. Das Treffen war für beide Seiten belastend – weder Putin noch Obama lächelten, beide waren angespannt, der Kremlchef wirkte nahezu abwesend. Der Dialog klappte nicht – das war offensichtlich, obwohl die Verhandlungen stundenlang dauerten.

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180723321672345-russland-helsinki-wm-frieden/ 23.07.2018

