Für welchen Zweck erwerben die USA tausende MGs und Granatwerfer aus der Ukraine? Die USA spielen die Rolle eines Waffenschiebers und kaufen in ganz Osteuropa und auf dem Balkan Waffen auf (RT Deutsch)

Die jüngste Waffenexportstatistik der Ukraine zeigt einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von Maschinengewehren, Panzerabwehrgeschützen und Granatwerfern in die USA. Es sind exakt solche Waffen, die Kiew von westlichen Ländern für ihren Krieg im Osten des Landes fordert.

Die USA spielen die Rolle eines Waffenschiebers und kaufen in ganz Osteuropa und auf dem Balkan Waffen auf, die entweder über das Special Operations Command (SOCOM) abgewickelt werden, oder über das relativ unbekannte Picatinny Arsenal der US-Armee in New Jersey. Dokumente belegen, dass allein im September 2016 Waffen für über 17 Millionen US-Dollar aus der Ukraine bezogen wurden, allesamt für das US-amerikanische Programm der Ausrüstung von sogenannten Rebellen in Syrien.

weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/international/73373-usa-beziehen-tausende-sowjetische-mgs-granatwerfer-aus-ukraine/

