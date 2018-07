Das 24. Forum von Sao Paulo in der kubanischen Hauptstadt Havanna schloss mit kritischen und selbstkritischen Debatten über Neoliberalismus und soziale Bewegungen ab. Thema war auch die militärische Bedrohung der USA auf dem amerikanischen Kontinent.

von Maria Müller, Montevideo

weiter hier

https://deutsch.rt.com/amerika/73437-forums-von-sao-paulo-neoliberalismus-krieg/

