Kampagne für den Frieden initiert von der US-Kongressabgeordneten Tulsi Gabbard

Die zerstörerische Politik unseres Landes, interventionistische Regimechange-Kriege zu führen, völlig ungeachtet der tödlichen Kosten oder der Konsequenzen, hat unsere Kriegsveteranen und unsere Gesellschaft hier zu Hause vernachlässigt und extreme Not gebracht. Mehr denn je müssen wir uns deshalb für den Frieden einsetzen.

Wenden auch Sie sich gegen das Establishment, dass diese neokonservative, und außenpolitisch interventionistische Politik betreibt und schließen Sie sich unserer Friedenskampagne an.

https://www.votetulsi.com

youtube.com/watch?v=6Quiq-iJEkU

youtube.com/watch?v=aGoQPyE9OzU&t=2s

US-Abgeordnete Tulsi Gabbard: Schluss mit den sinnlosen Interventionskriegen – Rede auf der Democratic Party State Convention in Waikoloa on Hawaiʻi Island 26.-27.5.2018 LINK

Tulsi Gabbard fordert den US-Kongress auf, die Autorisierung für den Krieg gegen den Iran abzulehnen – 22. Mai 2018 LINK

Tulsi Gabbard: „Wir müssen die Wahnsinn beenden!“ LINK

