Faktencheck zur Berliner Luftbrücke (Teil 1)

Kratzer am Lack der „Rosinenbomber“

Die „Rosinenbomber“ haben seit Ende Juni 1948 zehn Monate lang angeblich die West-Berliner vor dem Verhungern gerettet. Das sagt die Legende. Auch: Moskau hat West-Berlin aushungern und übernehmen wollen. Die Legende wird weitererzählt, auch von Politikern wie Bundesaußenminister Heiko Maas.

Hier: https://de.sputniknews.com/politik/20180721321642725-rosinenbomber-berliner-krise-blockade/

Faktencheck zur Berliner Luftbrücke (Teil 2)

Wollte Moskau West-Berlin aushungern?

Die Westmächte haben im Sommer 1948 mit einer Luftbrücke auf die sowjetische Blockade der Transportwege nach West-Berlin reagiert. Zu beiden Ereignissen gibt es weiter Legenden, die Details und Fakten auslassen. Das gilt auch für die Ursachen und Zusammenhänge.

Hier: https://de.sputniknews.com/politik/20180722321646824-berliner-luftbruecke-ddr-brd/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge