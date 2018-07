Über Ausländer und alle mit Migrationshintergrund

Nehmen Sie mal alle Ausländer und alle mit Migrationshintergrund für eine Woche aus dem Geschäftsleben, aus den Firmen, aus den Krankenhäusern, aus den Gaststätten heraus. Stellen Sie sich vor, die fahren alle eine Woche geschlossen in den Urlaub. Ich behaupte, dass bereits am ersten Tag dieser Woche das Licht ausgeht. Dann gibt’s im Krankenhaus keine Mitarbeiter mehr, in der Arztpraxis, bei der Müllabfuhr, egal was. Der griechische Gemüsehändler hat dann zu, der Kroate verkauft keine Cevapcici mehr. Wenn alle weg sind, dann ist bei uns hier Feierabend.

weiter

https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.az-interview-mit-claus-peter-reisch-lifeline-kapitaen-fluechtlinge-werden-auf-dem-meer-entsorgt.14d45155-ecac-400d-afc1-b056dcdcb699.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge