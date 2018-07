, 20. Juli 2018

Sarah Huckabee Sanders, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, teilte gestern via Twitter mit, dass US-Präsident Donald Trump den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton dazu aufgefordert hat, den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin für den Herbst nach Washington einzuladen. Trump selbst hatte kurz vorher getwittert, er freue sich auf ein zweites Treffen mit Putin, damit man damit anfangen könne, einige der vielen in Helsinki besprochenen Probleme anzugehen: Den „Stopp des Terrorismus, Sicherheit für Israel, die Ausbreitung von Atomwaffen, Cyber-Attacken, Handel, Ukraine, Frieden im Nahen Osten und vieles mehr“. Es gebe, so der US-Präsident „viele Antworten“ auf diese Probleme, „einige davon leicht und andere schwer“, aber sie könnten alle gelöst werden.

weiter:

https://www.heise.de/tp/features/Putin-Herbstbesuch-in-Washington-4116931.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge