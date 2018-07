Hunderttausende Menschen haben am Donnerstag (Ortszeit) in Managua den 39. Jahrestag der Revolution von 1979 gefeiert. Ein unüberschaubares Meer aus rot-schwarzen Bannern der Sandinistischen Befreiungsfront FSLN und blau-weiß-blauen Fahnen Nicaraguas füllte die Plaza La Fe im Zentrum der Hauptstadt.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/336366.no-pasar%C3%A1n.html

