Die Türkei ist dafür bekannt, dass es dort große Auffanglager für Flüchtlinge gibt – vor allem für Menschen aus Syrien. Nun werden erste Zahlen gemeldet, dass insgesamt 200.000 Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt sind.

Mehmet Güllüoğlu sagte dazu: „Je höher die internationalen Hilfen sind, desto schneller werden die in der Türkei und anderen Ländern der Welt lebenden syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren.“

Der Leiter des türkischen Katastrophenschutzes hob hervor, dass die syrischen Flüchtlinge nun in die von Terroristen gesäuberten Gebiete zurückkehren können. Dank Russland, können nun die Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren.

Mit der Wiederkehr einer relativen Ruhe und der Niederlage terroristischer Gruppen in den letzten Monaten kehren die Syrer nun nach und nach in ihre Wohngebiete zurück.Russland setzte von Anfang an auf Hilfen vor Ort, die auch einzig allein Sinn machen, um die Menschen nicht zu entwurzeln.

