Was hat Trump Putin versprochen? Demokraten wollen seine Dolmetscherin vor dem Kongress verhören (RT Deutsch)

Hat Donald Trump in Helsinki heimlich Amerika hinter verschlossenen Türen an Wladimir Putin übergeben? Misstrauische Demokraten wollen die Wahrheit wissen und dafür die Dolmetscherin des Außenministeriums vor den Kongress bringen.

Die Vorstellung, dass Trump mit Putin hinter jedermanns Rücken schattige Gespräche führen könnte, treibt mehrere prominente Demokraten wie die Vorsitzende der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, und den Chef der CIA unter Barack Obama, John Brennan, um. „Warum traf sich Trump mit Putin unter vier Augen? Was könnte er vor Bolton, Pompeo, Kelly und der amerikanischen Öffentlichkeit verbergen?“, twitterte Brennan, als die Gespräche in Helsinki begannen.

Siehe: https://deutsch.rt.com/nordamerika/73161-was-hat-trump-putin-versprochen/

