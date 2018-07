Trump im Fox News Interview: „Wir können alle zusammenarbeiten, wir können in Frieden leben“

Heute verbreitete Präsident Donald J. Trump eine Botschaft auf Fox News in einem Interview mit Tucker Carlson. Nachdem er von der Mainstream-Presse als „zu weich“ gegenüber Russland aufgenommen wurde. sagte er „[Russland] hat ein starkes Militär, wie Sie wissen, aber ihre Wirtschaft ist kleiner als China, und ich möchte nicht einmal das Wort Gegner verwenden“, sagte Trump über die Beziehungen der USA zu Russland. „Wir können alle zusammen arbeiten, wir können es großartig machen. Jedem kann es gut gehen und wir können in Frieden leben. “

Weiter sagte er; „Ich bin nicht pro-Russland, nicht pro-irgendjemand“, und weiter „Ich möchte nur, dass dieses Land in Sicherheit ist. Ich will keine Atomwaffen – die Leute denken sogar darüber nach. Wissen Sie, Russland und die Vereinigten Staaten kontrollieren 90 Prozent der Atomwaffen in der Welt, und nicht nur aus diesem Grund ist es gut mit Russland auszukommen, ist eine gute Sache, keine schlechte Sache. “

