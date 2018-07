Thomas Pany, 19. Juli 2018

US-Präsident Trump hat auch Mittel für die Unterstützung der „zivilen Opposition“ gestrichen. Von interessierten Kreisen kommen nun Warnungen, dass sich ihre Mitglieder den Milizen, einschließlich terroristischer Gruppen, anschließen.

weiterlesen:

https://www.heise.de/tp/features/Syrien-Kein-Geld-mehr-aus-den-USA-also-auf-in-den-bewaffneten-Kampf-4116398.html

