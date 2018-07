Wladimir Putin gab dem US-amerikanischen Sender Fox News ein hitziges Interview, in dem er zu Schlüsselthemen in den Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten befragt wurde. Hauptgesprächsthema war natürlich das kürzlich abgehaltene Gipfeltreffen.

Zum Interview mit deutscher Übersetzung: https://deutsch.rt.com/international/73160-putin-haltet-beziehungen-zwischen-usa-geisel-us-innenpolitik/

