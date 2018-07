Die Angst vor einer neuen Weltordnung: Trump, Putin und die deutsche Presse 

Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Helsinki hat die Schlagzeilen der letzten Tage dominiert. Es war das erste Treffen zwischen einem russischen und einem US-amerikanischen Präsidenten seit 2014.

In deutschen Medien war die Verunsicherung mit Händen zu greifen, sogar von einer „Neuen Weltordnung“ war die Rede.

Mit Russlandkenner und Philosoph Dr. Thomas Fasbender spricht Jasmin Kosubek über die vermeintliche Angst vor dieser neuen Ordnung.

Siehe Video-Interview hier: https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/73212-angst-vor-neuen-weltordnung-trump-putin-und-die-deutsche-presse/

Für alle, die Englisch verstehen, siehe hierzu auch:

http://www.moonofalabama.org/2018/07/helsinki-talks-how-trump-tries-to-rebalance-the-global-triangle.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge