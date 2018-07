Syrien zieht schwere Waffen von Grenze zu Israel – einen Tag nach dem Helsinki-Gipfel (Deutsche Wirtschafts Nachrichten)

Deutsche Wirtschafts Nachrichten 18.07.18

Am Dienstag führte die syrische Armee (SAA) in der nordwestlichen Landschaft von Daraa eine Offensive gegen Stellungen von internationalen Söldnern durch. Dabei konnte das Dorf al-Mal, einschließlich der Anhöhe bei al-Mal, eingenommen werden. Die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA meldet, dass die Kontrolle über al-Mal der SAA die Feuerkontrolle über die umliegenden Dörfer und Städte verschafft habe. Zudem habe die SAA die Stadt Daraa komplett unter Kontrolle bekommen.

Die zuständigen Behörden fanden am Dienstag in der Stadt Aqrab in der südlichen Provinz Hama ein Waffendepot internationaler Söldner vor, so SANA. Es seien Bomben israelischen Fabrikats, Militärgewehre, PKC-Maschinengewehre, Pistolen, drahtlose Kommunikationsgeräte, Munition, Mörsergranaten und Scharfschützengewehre gefunden worden. Es seien technische Einheiten in die Stadt Aqrab vorgerückt, um Minenräumungen vorzunehmen.

Die türkische Zeitung Şalom berichtet, dass sich die Regierung in Syrien dazu bereit erklärt habe, ihre schweren Waffen gemäß des Waffenstillstandsabkommen von 1974 aus der Nähe der Golan-Höhen abzuziehen. Dem Blatt zufolge sei es auffällig, dass dieser Schritt Syriens kurz nach dem Helsinki-Gipfel zwischen Trump und Putin unternommen wird. Die libanesische Zeitung Al-Akhbar bestätigt den Rückzug und meldet, dass dies das „beste Szenario” für Israel sei, obwohl das Land in den vergangenen Jahren selbst versucht habe, das Waffenstillstandsabkommen von 1974 zu annullieren. „Durch die Überprüfung der Chronologie der Ereignisse im Grenzgebiet wird der wiederholte israelische Versuch deutlich, das Abkommen zu brechen, um eine neue Realität aufrechtzuerhalten, die das Abkommen vollständig außer Kraft setzt”, so das Blatt.

Währenddessen berichtet der Middle East Monitor: „Die syrische Armee und ihre Verbündeten haben die Kontrolle über einen strategischen Hügel mit Blick auf die von den Israelis besetzten Golanhöhen zurückerobert, während sie mit einer Offensive weitermachen, um die restlichen Teile des Südwestens von den Rebellen zurück zu erobern, erklärten das syrische Staatsfernsehen und Rebellen am Montag.”

Dem syrischen Staatsfernsehen zufolge handelt es sich dabei um den Hügel al-Haara, der wichtig sei, um die letzten Gebiete in der Provinz Quneitra zurückzuerobern. Der Hügel, der eine große Flak-Radarbasis beherbergte, und der höchste Punkt in der Provinz Daraa ist, fiel im Oktober 2014 unter die Kontrolle von Söldnern. (…)

